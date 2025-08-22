/
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Promocja w e-sklepie Roborock z okazji 11. urodzin marki

Lokowanie produktu: Roborock

Przez tydzień, 25-31 sierpnia br., oficjalny internetowy sklep Roborock zapewnia promocje na flagowe produkty marki. Kod zniżkowy: SpiderswebRockEleven daje dodatkowe 8 proc. oszczędności przy zakupie wybranych produktów dostępnych wyłącznie w e-sklepie Roborock.

Spiders Web
Promocja w e-sklepie Roborock z okazji 11. urodzin marki

Produkty objęte urodzinową promocją:

  • Roborock Qrevo Edge - dostępny będzie taniej o 27 proc. w cenie 3 499 zł (Sugerowana Cena Detaliczna: 4 799 zł). Po dodaniu kodu zniżkowego (8 proc. oszczędności liczone od ceny promocyjnej) model ten dostępny będzie w cenie: 3 219 zł.
  • Roborock F25 ACE Combo - dostępny będzie taniej o 28 proc. w cenie zł 2 399 zł (Sugerowana Cena Detaliczna: 3 319 zł). Po dodaniu kodu zniżkowego (8 proc. oszczędności liczone od ceny promocyjnej) model ten dostępny będzie w cenie: 2 207 zł.  
  • Poprzez e-sklep w promocyjnych cenach klienci kupią także m.in. modele: Roborock Qrevo Slim, Roborock F25 ALT oraz Roborock F25 LT.

Specjalna oferta na model premium - Roborock Saros Z70

Roborock Saros Z70 dostępny będzie taniej o 14 proc. w cenie 6 299 zł (Sugerowana Cena Detaliczna: 7 299 zł). Dodatkowo przy jego zakupie klienci otrzymają bonus w postaci kuponu zniżkowego w wysokości 850 zł do wykorzystania na kolejne zakupy (termin ważności kuponu zniżkowego: 12 września - 12 października br.). Co ważne, kod zniżkowy w wysokości 8 proc. nie obejmuje tego produktu.

RoborockSaros Z70 to pierwszy masowo produkowany robot sprzątający z mechanicznym ramieniem OmniGrip™. Technologia ta ma szansę zmienić sposób, w jaki dbamy o czystość w naszych domach. To przełomowe rozwiązanie, które poznaliśmy na targach CES, pozwala podnosić i odkładać w wyznaczone miejsca małe przedmioty (o wadze do 300g), jak skarpety, ręczniki czy kapcie, eliminując konieczność przygotowania pomieszczeń przed sprzątaniem. Saros Z70 to jednak nie tylko ramię, które robi wrażenie.

Model ten został wyposażony w autonomiczny system nawigacji StarSight™ 2.0, który zapewnia precyzyjną lokalizację, kompleksowe mapowanie oraz niezawodne rozpoznawanie przeszkód. Roborock Saros Z70 ma ultrasmukłą konstrukcję o wysokości zaledwie 7,98 cm, a system adaptacyjnego podwozia AdaptiLift pozwala pokonywać progi o wysokości do 4 cm czy przejeżdżać przez nogi giętych krzeseł - trzy niezależne od siebie koła mogą regulować swoją wysokość, zapewniając możliwość podnoszenia obudowy robota w zależności od potrzeb w danej sytuacji. Na pokładzie znajdziemy także system zapobiegający plątaniu Dual-Anti Tangle, dzięki któremu robot doskonale radzi sobie zarówno z długimi włosami, jak i sierścią zwierząt.

Moc ssania na poziomie 22 000 Pa, szczotka główna szczotka FreeFlow™ oraz boczna FlexiArm oraz obrotowe mopy z funkcją wysuwania, sprawiają, że model ten bez trudu usuwa nawet uporczywe i trudno dostępne zabrudzenia. Roborock Saros Z70 został także wyposażony w wielofunkcyjną stacje dokującą 10 w 1.

Roborock Qrevo Edge to robot sprzątający z wielofunkcyjną stacją dokującą 3.0, która pozwala na mycie mopa gorącą wodą o temperaturze 75°C i suszenie ciepłym powietrzem, a także pozwala na inteligentne wykrywanie brudu. Świetna moc ssania 18 500 Pa HyperForce®, szczotka główna DuoDivide, podwójny system zapobiegający plątaniu, a także po raz pierwszy w branży – obudowa AdaptiLift, sprawiają, że warto rozważyć zakup tego modelu. Nie lubicie niedoczyszczonych narożników? Szczotka boczna i system mopowania krawędzi FlexiArm rozwiążą Wasze problemy. O Wasz spokój na wiele dni zatroszczy się automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz i automatyczne napełnianie zbiornika na wodę w robocie.

Roborock F25 ACE Combo to urządzenie 5 w 1 do sprzątania na sucho i mokro. Wersja Combo to idealny wybór dla tych, którzy chcą sprzątać nie tylko podłogi, ale także na przykład meble tapicerowane, dywany czy wnętrze samochodu. Dzięki modułowej konstrukcji urządzenia, użytkownicy mogą szybko zmienić tryb pracy – wystarczy odłączyć jednostkę główną i zamontować ją na bezprzewodowym odkurzaczu pionowym do codziennego sprzątania podłóg lub odkurzaczu ręcznym.

Z promocji można skorzystać na stronie sklepu marki Roborock.

Spiders Web
22.08.2025 14:48
Lokowanie produktu: Roborock
Tagi:
Najnowsze
13:43
Orlen odkrył ropę na Morzu Północnym. Pobił nowy rekord
Aktualizacja: 2025-08-22T13:43:58+02:00
13:41
Pokazali, co potrafi Samsung, jakiego jeszcze nie było. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-22T13:41:28+02:00
13:17
Idealne WiFi w ogrodzie zrobisz w 10 minut. Wystarczy jeden kabel
Aktualizacja: 2025-08-22T13:17:06+02:00
13:02
DPD wprowadza nową opłatę. Lepiej oddaj paczkę na czas
Aktualizacja: 2025-08-22T13:02:06+02:00
12:41
Jest nowy Xiaomi Redmi Note 15. Niesamowite, jak ewoluowała ta seria
Aktualizacja: 2025-08-22T12:41:27+02:00
12:26
Tani światłowód z krótką umową. Operator ma nową promocję
Aktualizacja: 2025-08-22T12:26:05+02:00
11:53
Gwiazdor metalu rozwalił drona publiczności. Podczas koncertu
Aktualizacja: 2025-08-22T11:53:07+02:00
11:22
Na polskim lotnisku rozstawią namiot. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-08-22T11:22:03+02:00
10:05
Zrobił przycisk atomowy na wypadek zwolnienia z pracy. I odpalił go
Aktualizacja: 2025-08-22T10:05:34+02:00
9:15
Kładziesz owoc pod skaner i wiesz, czy jest dobry. Urządzenia robią furorę
Aktualizacja: 2025-08-22T09:15:59+02:00
8:55
Z Instagrama do Spotify w jeden klik. Tak teraz będziesz odkrywać nowe kawałki
Aktualizacja: 2025-08-22T08:55:38+02:00
8:23
Google mówi, ile prądu i wody zużywa twoja rozmowa z botem. Coś tu się nie zgadza
Aktualizacja: 2025-08-22T08:23:54+02:00
7:00
Nowe czipy będą ratować życie. Nawet bez telefonu i zasięgu sieci
Aktualizacja: 2025-08-22T07:00:00+02:00
6:34
Czarna dziura śledziła dwie inne. Astronomowie są w szoku
Aktualizacja: 2025-08-22T06:34:00+02:00
6:23
Tyle kosztuje praca przy komputerze. Policzyłem, ile prądu zjada PC
Aktualizacja: 2025-08-22T06:23:00+02:00
6:12
Reaktor wielkości lodówki. Tak wygląda przyszłość energetyki
Aktualizacja: 2025-08-22T06:12:00+02:00
6:01
Uczeń znalazł w Wiśle czaszkę. Należy do giganta sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-22T06:01:00+02:00
21:08
Polska otwiera centrum kontroli misji orbitalnych. To nasz przełom
Aktualizacja: 2025-08-21T21:08:31+02:00
20:22
Konsola Steam złapana w sieci. Zbyt mocna, by działała mobilnie
Aktualizacja: 2025-08-21T20:22:31+02:00
19:21
Twoją rozmowę z AI Muska może czytać każdy w sieci. Potężna wtopa
Aktualizacja: 2025-08-21T19:21:04+02:00
18:58
Vivo uderza w Apple Vision Pro. Widziałem gogle tańsze o połowę
Aktualizacja: 2025-08-21T18:58:05+02:00
18:45
Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej
Aktualizacja: 2025-08-21T18:45:43+02:00
17:55
Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek
Aktualizacja: 2025-08-21T17:55:40+02:00
17:22
Wybija czas Huawei Watch GT 6. Czekaj z zakupami, będzie tanio
Aktualizacja: 2025-08-21T17:22:28+02:00
16:58
Wypełnisz ankietę w rządowej apce, idziesz za darmo do lekarza. Takie czasy
Aktualizacja: 2025-08-21T16:58:35+02:00
16:12
Apple planuje mocną nowość w zegarkach. W końcu coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-08-21T16:12:03+02:00
15:54
Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka
Aktualizacja: 2025-08-21T15:54:17+02:00
15:44
Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów
Aktualizacja: 2025-08-21T15:44:30+02:00
14:43
Tyle macie z tego AI w firmie. Piękny dowód owczego pędu po straty
Aktualizacja: 2025-08-21T14:43:54+02:00
14:20
Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu
Aktualizacja: 2025-08-21T14:20:21+02:00
13:50
Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie
Aktualizacja: 2025-08-21T13:50:41+02:00
12:55
Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-21T12:55:43+02:00
12:45
15 lat temu na skwerku we Wrocławiu nic się nie wydarzyło. I dlatego każdy o tym pamięta
Aktualizacja: 2025-08-21T12:45:45+02:00
11:38
Potrafisz się wysłowić? To skorzystasz z nowej funkcji w Zdjęciach Google
Aktualizacja: 2025-08-21T11:38:35+02:00
10:47
Ktoś powiedział stop szaleństwu Zuckerberga. Spalarnia pieniędzy działała pełną parą
Aktualizacja: 2025-08-21T10:47:06+02:00
10:02
Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia
Aktualizacja: 2025-08-21T10:02:21+02:00
9:51
Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"
Aktualizacja: 2025-08-21T09:51:35+02:00
9:17
Samoloty przestaną latać, bo przeszkadzały. Uziemił je hałas
Aktualizacja: 2025-08-21T09:17:11+02:00
8:39
Smartfon Trumpa na nowej grafice. Koń by się uśmiał
Aktualizacja: 2025-08-21T08:39:20+02:00
8:00
NVIDIA tnie ceny kart graficznych GeForce. W Polsce też
Aktualizacja: 2025-08-21T08:00:08+02:00