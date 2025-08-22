Promocja w e-sklepie Roborock z okazji 11. urodzin marki

Produkty objęte urodzinową promocją:

Roborock Qrevo Edge - dostępny będzie taniej o 27 proc. w cenie 3 499 zł (Sugerowana Cena Detaliczna: 4 799 zł). Po dodaniu kodu zniżkowego (8 proc. oszczędności liczone od ceny promocyjnej) model ten dostępny będzie w cenie: 3 219 zł .

- dostępny będzie taniej o 27 proc. w cenie 3 499 zł (Sugerowana Cena Detaliczna: 4 799 zł). Po dodaniu kodu zniżkowego (8 proc. oszczędności liczone od ceny promocyjnej) model ten . Roborock F25 ACE Combo - dostępny będzie taniej o 28 proc. w cenie zł 2 399 zł (Sugerowana Cena Detaliczna: 3 319 zł). Po dodaniu kodu zniżkowego (8 proc. oszczędności liczone od ceny promocyjnej) model ten dostępny będzie w cenie: 2 207 zł.

- dostępny będzie taniej o 28 proc. w cenie zł 2 399 zł (Sugerowana Cena Detaliczna: 3 319 zł). Po dodaniu kodu zniżkowego (8 proc. oszczędności liczone od ceny promocyjnej) model ten Poprzez e-sklep w promocyjnych cenach klienci kupią także m.in. modele: Roborock Qrevo Slim, Roborock F25 ALT oraz Roborock F25 LT.

Specjalna oferta na model premium - Roborock Saros Z70

Roborock Saros Z70 dostępny będzie taniej o 14 proc. w cenie 6 299 zł (Sugerowana Cena Detaliczna: 7 299 zł). Dodatkowo przy jego zakupie klienci otrzymają bonus w postaci kuponu zniżkowego w wysokości 850 zł do wykorzystania na kolejne zakupy (termin ważności kuponu zniżkowego: 12 września - 12 października br.). Co ważne, kod zniżkowy w wysokości 8 proc. nie obejmuje tego produktu.

RoborockSaros Z70 to pierwszy masowo produkowany robot sprzątający z mechanicznym ramieniem OmniGrip™. Technologia ta ma szansę zmienić sposób, w jaki dbamy o czystość w naszych domach. To przełomowe rozwiązanie, które poznaliśmy na targach CES, pozwala podnosić i odkładać w wyznaczone miejsca małe przedmioty (o wadze do 300g), jak skarpety, ręczniki czy kapcie, eliminując konieczność przygotowania pomieszczeń przed sprzątaniem. Saros Z70 to jednak nie tylko ramię, które robi wrażenie.

Model ten został wyposażony w autonomiczny system nawigacji StarSight™ 2.0, który zapewnia precyzyjną lokalizację, kompleksowe mapowanie oraz niezawodne rozpoznawanie przeszkód. Roborock Saros Z70 ma ultrasmukłą konstrukcję o wysokości zaledwie 7,98 cm, a system adaptacyjnego podwozia AdaptiLift pozwala pokonywać progi o wysokości do 4 cm czy przejeżdżać przez nogi giętych krzeseł - trzy niezależne od siebie koła mogą regulować swoją wysokość, zapewniając możliwość podnoszenia obudowy robota w zależności od potrzeb w danej sytuacji. Na pokładzie znajdziemy także system zapobiegający plątaniu Dual-Anti Tangle, dzięki któremu robot doskonale radzi sobie zarówno z długimi włosami, jak i sierścią zwierząt.

Moc ssania na poziomie 22 000 Pa, szczotka główna szczotka FreeFlow™ oraz boczna FlexiArm oraz obrotowe mopy z funkcją wysuwania, sprawiają, że model ten bez trudu usuwa nawet uporczywe i trudno dostępne zabrudzenia. Roborock Saros Z70 został także wyposażony w wielofunkcyjną stacje dokującą 10 w 1.

Roborock Qrevo Edge to robot sprzątający z wielofunkcyjną stacją dokującą 3.0, która pozwala na mycie mopa gorącą wodą o temperaturze 75°C i suszenie ciepłym powietrzem, a także pozwala na inteligentne wykrywanie brudu. Świetna moc ssania 18 500 Pa HyperForce®, szczotka główna DuoDivide, podwójny system zapobiegający plątaniu, a także po raz pierwszy w branży – obudowa AdaptiLift, sprawiają, że warto rozważyć zakup tego modelu. Nie lubicie niedoczyszczonych narożników? Szczotka boczna i system mopowania krawędzi FlexiArm rozwiążą Wasze problemy. O Wasz spokój na wiele dni zatroszczy się automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz i automatyczne napełnianie zbiornika na wodę w robocie.

Roborock F25 ACE Combo to urządzenie 5 w 1 do sprzątania na sucho i mokro. Wersja Combo to idealny wybór dla tych, którzy chcą sprzątać nie tylko podłogi, ale także na przykład meble tapicerowane, dywany czy wnętrze samochodu. Dzięki modułowej konstrukcji urządzenia, użytkownicy mogą szybko zmienić tryb pracy – wystarczy odłączyć jednostkę główną i zamontować ją na bezprzewodowym odkurzaczu pionowym do codziennego sprzątania podłóg lub odkurzaczu ręcznym.

Z promocji można skorzystać na stronie sklepu marki Roborock.



Spiders Web 22.08.2025 14:48

Lokowanie produktu : Roborock