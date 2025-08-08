Potężne promocje urodzinowe na sprzęt MOVA. Robota sprzątającego kupisz 2000 zł taniej

Ładowanie...

MOVA to stosunkowo nowy gracz na polskim rynku, ale już zaskarbił sobie rzeszę fanów. Powód? Producent oferuje wydajny sprzęt w bardzo dobrych cenach. Teraz ten efekt wzmocni jubileuszowa promocja, w ramach której przewidziano potężne obniżki. Jakby tego było mało, przy zakupie wybranych sprzętów, można otrzymać za 1 zł odkurzacz pionowy MOVA J30.

Ok, rzućmy okiem na ofertę.

Roboty sprzątające MOVA w potężnej promocji

Z okazji jubileuszu obecności marki w Polsce przecenione zostały najważniejsze modele robotów sprzątających MOVA.

Mova V50 Ultra Complete 33 proc. taniej

MOVA V50 Ultra Complete to najmocniejszy i jednocześnie najdroższy model robota sprzątającego tego producenta. Obniżka o 33 proc. to zatem świetna okazja do zakupu. Co oferuje? W oczy rzuca się potężna (i jedna z najwyższych na rynku) maksymalna siła ssania rzędu 24000 Pa. Oprócz tego sprzęt został wyposażony w system StepMaster, który pozwala mu pokonywać niewielkie schodki czy progi o wysokości 4 i kolejnych 2 cm. Ponadto robot potrafi obniżyć „zawieszenie” i schować wieżyczkę, dzięki czemu osiąga wysokość 9 cm i jest w stanie wjechać pod meble bez ryzyka zaklinowania się. Co jeszcze? Wysuwana szczotka boczna sprawi, że odkurzacz posprząta wzdłuż ściany i w narożnikach. Na uwagę zasługuje podwójny system zapobiegający splątaniu włosów.

MOVA V50 Ultra Complete

Mop urządzenia MOVA myje podłogę ciepłą wodą o temperaturze 50 stopni Celsjusza. Ponadto obraca się szybko i jest dociskany do podłoża z dużą siłą, co gwarantuje wysoką jakość sprzątania. Po powrocie do stacji pady mopujące są czyszczone w temperaturze 80 stopni, a zabrudzenia stałe usuwane do pojemnego worka. Dzięki temu na długie tygodnie możemy zapomnieć o zajmowaniu się robotem. Opisywany model Ultra Complete sprzedawany jest z dodatkowymi akcesoriami. Są to: 1 szczotka główna, 2 boczne, 3 filtry do pojemnika na kurz, 3 worki na kurz, 12 podkładek mopa, 1l środka czyszczącego i 200 ml środka usuwającego zapach zwierząt domowych.

MOVA Z50 Ultra 37 proc. taniej

MOVA Z50 Ultra to również sztandarowy model producenta, ale oferujący nieco inne podejście niż V50. Znajdziemy tu innowacyjny system mycia podłogi HydroSync. Nie mamy do czynienia z padami mopującymi, ale z mopem wałkowym typu ścieżkowego. W swoim działaniu to rozwiązanie przypomina z gąsienice w koparce lub czołgu. Dodatkowo mop puszony poprzez czesanie włókien za pomocą specjalnego wałka, co zwiększa skuteczność mycia. Co istotne, odbywa się ono gorącą wodą.

MOVA Z50 Ultra

Co jeszcze oferuje ten model? Dużą maksymalną siła ssania rzędu 19000 Pa, a także wykrywanie brudu w czasie rzeczywistym. Z50 Ultra identyfikuje przeszkody, uważa na zwierzęta domowe czy wreszcie oferuje mechanizmy zapobiegające nawijaniu się włosów.

MOVA Z50 Ultra w promocji kosztuje 37 proc. taniej niż wynosi regularna cena. Przy zakupie tego modelu można otrzymać za 1 zł odkurzacz pionowy MOVA J30.

MOVA P50 Pro Ultra i P50 Ultra taniej o 36 i 38 proc. taniej

MOVA P50 Pro Ultra i P50 Ultra to dwa bardzo podobne modele. Oba oferują wysoką maksymalną siłę ssania 19000 Pa. Różnice dotyczą chociażby sposobu nawigacji – model Pro Ultra oferuje tu więcej rozwiązań. Ponadto potrafi podnosić szczotkę główną, zapewnia monitoring wideo. Tańszy model P50 Ultra oferuje najważniejsze funkcje, których oczekujemy od robota sprzątającego i jednocześnie topową wydajność.

MOVA P50 Ultra

Oba roboty po zakończonej pracy wracają do stacji dokującej i dokonują samooczyszczenia. Robią to w wysokiej temperaturze 75 stopni Celsjusza. Pady mopujące suszone są gorącym powietrzem, co zapobiega powstawaniu pleśni i brzydkich zapachów.

W promocji MOVA P50 Pro Ultra kosztuje 36 proc. taniej, a P50 Ultra 38 proc. taniej. Przy zakupie obu modeli można otrzymać za 1 zł odkurzacz pionowy MOVA J30.

MOVA E40 Ultra 27 proc. taniej

Mova E40 Ultra oferuje funkcje zaawansowanych robotów i dużą moc w atrakcyjnej cenie. Podobnie jak wyżej wymienione modele ma silnik generujący maksymalną siłę ssania 19000 Pa. Technologia MaxReach Mop Tech sprawia, że mop wysuwany jest w zakresie 4 cm i posprząta w narożnikach mieszkania oraz przy jego krawędziach. Szczotka boczna jest tak zaprojektowana, że nie nawija włosów.

MOVA E40 Ultra

Mova E40 Ultra rozpozna dywany i podniesie mopy na wysokość 10,5 mm. Dzięki systemowi 3DAdapt ominie przeszkody i uniknie zderzeń. Po pracy robot przyjedzie do stacji, opróżni pojemnik na kurz, wypłucze mopy, a następnie zostaną one wysuszone ciepłym powietrzem.

Odkurzacze ręczne MOVA

MOVA X4 Pro 27 proc. taniej

MOVA X4 Pro to ręczny odkurzacz sprzątający na sucho i mokro. Mycie podłóg odbywa się w temperaturze 80 stopni Celsjusza, a szczotka w stacji dokującej płukana jest w 100 stopniach. Odkurzacz wyróżnia wysoka siła ssąca 20000 Pa. Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia i dostosowuje swoją moc w zależności od potrzeb.

MOVA X4 Pro

Na uwagę zasługuje również ciekawa konstrukcja stacji dokującej. Odkurzacz wsuwamy do niej, więc nie musimy go podnosić podczas wkładania i wyciągania. Akumulator jest w stanie pracować 45 min i umożliwia posprzątanie 350 m2 na jednym ładowaniu. Jedną z ważniejszych zalet MOVA X4 Pro jest możliwość ustawienia go pod kątem 180 stopni, dzięki czemu posprzątamy np. pod fotelem lub łóżkiem.

Odkurzacz pionowy MOVA S2 Detect – 32 proc. taniej

Wyróżnikiem odkurzacza pionowego MOVA S2 Detect jest jego ogromna maksymalna siła ssąca sięgająca 25000 Pa. Jednocześnie potrafi on pracować przez godzinę z podłączoną szczotką wałkową. Kolejny atut na tle konkurencji to jego składana konstrukcja, dzięki czemu wymaga mniej miejsca do przechowywania. Potrafi on nie tylko odkurzać, ale jednocześnie myje podłogi – wszystko dzięki zbiornikowi na wodę i mopowi z mikrofibry w zestawie.

MOVA S2 Detect

Opróżnianie odkurzacza jest niezwykle proste, wystarczy nacisnąć przycisk. W zestawie otrzymujemy szczotkę uniwersalną z podświetleniem, długą szczotkę szczelinową 2 w 1, mini-elektroszczotkę, składaną rurę, mop i zbiornik na wodę.

Kosiarki automatyczne MOVA 600 i 1000 o 27 proc. taniej

Roboty koszące MOVA 600 i 1000 działają bez konieczności używania przewodów. Granice stawiane są tu wirtualnie, a użytkownik może określać obszary bez dostępu. Urządzenia koszą przy krawędziach wzdłuż trawnika, nie ma więc potrzeby ręcznego koszenia w tych miejscach. Wysokość koszenia jest regulowana i wynosi od 20 do 60 mm. Można ustawić koszenie strefowe, krawędziowe, punktowe, a nawet ręcznie sterować kosiarką.

W trybie wydajnym MOVA 600 skosić 1000 m²/24 godz., a MOVA 1000 1200 m²/24 godz. W trybie standardowym będzie to odpowiednio: 600 i 800 m². Droższy model dodatkowo ma funkcję szybkiego ładowania i w 40 minut naładuje akumulator od 15 do 90 proc.

Przy zakupie obu modeli można otrzymać za 1 zł odkurzacz pionowy MOVA J30

W ramach promocji urodzinowej MOVA oferuje taniej swój Air fryer FD20 Pro, który kosztuje 29 proc. taniej. Wyposażono go w 9-litrowy koszyk, funkcję szybkiego przypiekania 2700 W, 7 trybów pieczenia z cyrkulacją powietrza 360 stopni. Jego powłoka zapobiega przywieraniu jedzenia.

Rafał Gdak 08.08.2025 09:00

Lokowanie produktu : MOVA

