/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet

Koleje Śląskie zdają sobie sprawę, że coraz więcej osób porusza się na hulajnogach, a co za tym idzie – razem z nimi podróżuje. Dlatego przewoźnik wprowadza nowy bilet.

Adam Bednarek
koleje slaskie
REKLAMA

Hulajnogi opanowały polskie chodniki i drogi dla rowerów. I mowa tu nie tylko o pojazdach na wynajem, ale też tych kupowanych na własność. Co gorsza, niektórzy poruszają się na zmodyfikowanych modelach, które mogą jechać znacznie szybciej niż 20 km/h i na dodatek swoje też ważą. Zderzenie z nimi jest potencjalnie bardzo niebezpieczne.

Popularność hulajnóg nie dziwi. Te wolniejsze i przez to bezpieczniejsze modele są lekkie, łatwe w transporcie, więc dłuższą trasę można pokonać autobusem, tramwajem czy pociągiem, a potem wysiąść i bez wysiłku dojechać do pracy, domu czy szkoły. Zwiększenie liczby pojazdów oznacza pewien kłopot dla przewoźników. Niektóre modele da się złożyć, ale wciąż zajmują nieco miejsca.

REKLAMA

Wszystko zależy od przewoźników. Np. Koleje Małopolskie podkreślają, że złożona hulajnoga – w tym elektryczna - traktowana jest jako bagaż podręczny i nie podlega opłacie, ale niezłożony pojazd "podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem".

Hulajnogę należy przewozić w miejscach przeznaczonych do przewozu rowerów. W przypadku hulajnóg złożonych obowiązują zasady przewozu bagażu podręcznego – sprzęt należy umieścić nad lub pod miejscem zajmowanym przez podróżnego. Pasażer jest odpowiedzialny za nadzór nad hulajnogą oraz jej prawidłowe ulokowanie. Sprzęt nie może zagrażać bezpieczeństwu ani utrudniać podróży innym pasażerom – zaznacza przewoźnik.

A jak jest w komunikacji miejskiej? Znowu: to zależy. Jak zwracało uwagę Radio Zet, w Warszawie pojazdy można przewozić bezpłatnie, ale po godzinach szczytu. W Krakowie zaś hulajnogi trzeba złożyć.

Bardziej radykalny jest Poznań, gdzie elektryczne hulajnogi mają zakaz wstępu do autobusów i tramwajów. Składane modele niewyposażone w silnik przejdą. Co miasto, to obyczaj, więc warto zapoznać się z regulaminami przewoźników.

Koleje Śląskie wprowadzają bilet miesięczny na hulajnogi

Od 31 sierpnia 2025 r. przewoźnik pozwoli kupić bilet sieciowy miesięczny na przewóz hulajnogi. Kosztuje 60 zł i obowiązuje razem z ważnym biletem na przejazd. "Z takim biletem twoja hulajnoga zawsze jedzie z tobą" – reklamują usługę Koleje Śląskie.

W lutym przewoźnik podniósł ceny biletów na niezłożone i nieumieszczone w opakowaniu hulajnogi – z 5 zł na 6 zł. Miesięczny szybko się więc zwróci, o ile ktoś dojeżdża np. codziennie.

REKLAMA

Trudno się dziwić opłatom. Z jednej strony powinno nam zależeć na takim połączeniu – dojeżdżamy z jednej miejscowości do drugiej, a potem poruszamy się hulajnogą lub rowerem. Tyle że pociągi nie są z gumy, a niezłożone hulajnogi trochę miejsca siłą rzeczy zajmują. Coś za coś. Oferty takie jak wprowadzone przez Koleje Śląskie wydają się rozsądnym kompromisem.

Zdjęcie główne: Aleksandra Tokarz / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
29.08.2025 15:27
Tagi: HulajnogiHulajnogi elektryczne
Najnowsze
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widmo na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
21:16
Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz
Aktualizacja: 2025-08-28T21:16:39+02:00
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
17:55
PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Aktualizacja: 2025-08-28T17:55:41+02:00
17:24
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł
Aktualizacja: 2025-08-28T17:24:31+02:00
16:54
Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą
Aktualizacja: 2025-08-28T16:54:53+02:00
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
15:41
Polska wydaje na obronę najwięcej w NATO. Czy to wystarczy, by spać spokojnie?
Aktualizacja: 2025-08-28T15:41:45+02:00
14:43
Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Aktualizacja: 2025-08-28T14:43:21+02:00
13:10
Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-28T13:10:02+02:00
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
12:07
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie
Aktualizacja: 2025-08-28T12:07:18+02:00
10:58
Zarobią więcej, jeśli złapią cię z dużym bagażem. Ryanair urządza polowania na pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-28T10:58:56+02:00
10:40
Rząd chce przygotować Polaków na najgorsze. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Aktualizacja: 2025-08-28T10:40:45+02:00
9:28
Polskie lotnisko zniesie limity. Skończy się nerwowe przelewanie
Aktualizacja: 2025-08-28T09:28:43+02:00
8:50
Rodzina się powiększyła. Doskonały odkurzacz Dreame H15 Pro doczekał się rodzeństwa
Aktualizacja: 2025-08-28T08:50:41+02:00
8:44
Niczego się nie nauczyli. Wrzucili zdjęcia profesjonalistów i udają, że są ze smartfona
Aktualizacja: 2025-08-28T08:44:16+02:00
7:57
Największy wyciek Samsunga w historii. Polskie ceny i specyfikacje Galaxy Tab S11 i S11 Ultra
Aktualizacja: 2025-08-28T07:57:17+02:00
7:00
Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać
Aktualizacja: 2025-08-28T07:00:00+02:00
6:17
Tak, tak, po trzykroć tak! Dzięki Battlefield, ulepszyłeś Call of Duty
Aktualizacja: 2025-08-28T06:17:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA