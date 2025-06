Lepiej zaktualizuj przeglądarkę. Inaczej nici z dostępu do PKO BP

To bardzo proste. W przypadku Google Chrome’a na komputery wystarczy kliknąć ikonkę trzech kropek w prawym górnym rogu i przejść do Ustawień. W tej sekcji znajdziecie zakładkę Chrome - Informacje, która wyświetla posiadaną wersję przeglądarki oraz wykonuje automatyczne aktualizacje. Podobnie to wygląda w innych, konkurencyjnych programach do przeglądania internetu.