Konferencja Apple już dzisiaj. Tu obejrzysz WWDC 2025

Tegoroczna konferencja Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) odbędzie się w dniach od 9 do 13 czerwca 2025 roku włącznie. Podobnie jak w poprzednich pięciu latach, choć wybrani deweloperzy i studenci zostali zaproszeni do siedziby Apple Park w Cupertino, to wydarzenie dla większości osób na świecie będzie w formule w pełni online. Dla nas, Polaków, to zdecydowanie dobrze - bo WWDC 2025 będziemy mogli obejrzeć w zaciszu własnego domu.