Samsung miał się pozbyć tej aplikacji. Teraz ładuje do niej funkcje jakby jutra miało nie być

W połowie ubiegłego roku fani Samsunga wylewali gorzkie łzy po tym, jak okazało się, że koreański gigant chce zakończyć żywot swojej autorskiej aplikacji do SMS-ów Samsung Messages i przenieść użytkowników do aplikacji Google'a, Google Messages. I nie była to jedynie plotka, bo informację potwierdził rzecznik Samsunga - użytkownikom rozesłano powiadomienia zachęcające do przesiadki na Wiadomości Google, a na smartfonach z preinstalowanym One UI 7 (czyli m.in. serii Galaxy S25 oraz średniopółkowych A56 i A36) nie ma zainstalowanej aplikacji Samsung Messages.



Jak się okazuje, Samsung chce odkręcić całą tę sytuację. Samsung Messages nie tylko powróciło do sklepu Galaxy Store, ale także jest obecne w kodzie źródłowym One UI 8 - a wraz z nim garść nowych funkcji.