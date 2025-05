Kradzież wiatru? Sektor energetyki wiatrowej naprawdę ma się czego obawiać

Kiedy turbiny produkują prąd, pobierają energię z powietrza. Sprawia to, że wiatr za nimi znacznie spowalnia, a to, co zostaje, to tzw. ślad aerodynamiczny. Może on się rozciągać nawet na dziesiątki, a w skrajnych przypadkach na ponad 100 km. Jeżeli za taką farmą znajdzie się inna, jej produkcja może spaść nawet o 10 proc. lub więcej, co przy skali instalacji wiatrowych oznacza straty liczone w milionach.