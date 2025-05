Dziś Skype przejdzie do historii. Oto co w zamian proponuje Microsoft

Jeśli nie chcemy korzystać z Microsoft Teams, ale wolimy nie utracić danych ze Skype’a, możemy je wyeksportować w formie dedykowanych plików, do których uzyskamy dostęp bez potrzeby logowania się na nowszy komunikator Microsoftu. Co natomiast nie zostanie przeniesione po migracji do Teamsów? Rozmowy między użytkownikami Skype z kontami służbowymi i szkolnymi, historia czatów z takimi kontami, czat 1:1 z historią użytkownika oraz dane z prywatnych rozmów.