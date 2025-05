Wiadomo kiedy skończy się życie na Ziemi. Padła bardzo konkretna data

Z upływem czasu Słońce będzie coraz jaśniejsze i cieplejsze. To spowoduje przyspieszenie cyklu węglanowo-krzemianowego, który obniży poziom dwutlenku węgla w atmosferze. Rośliny nie będą w stanie przeprowadzać fotosyntezy, co z kolei doprowadzi do spadku ilości tlenu. A kiedy zniknie tlen, znikną i zależne od tlenu organizmy – w tym ludzie, ssaki, ryby i ptaki.