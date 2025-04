Zakaz smartfonów w szkołach jeszcze bardziej restrykcyjny. Europejski kraj idzie w ekstremum

W sierpniu 2018 r. Francja trafiła na czołówki mediów technologicznych, a to ze względu na jeden z pierwszych w Europie zakazów korzystania ze smartfonów podczas pobytu w szkole. Jeżeli uczeń szkoły drugiego stopnia - do której uczęszcza młodzież w wieku od 11 do 15 lat - przyniesie smartfon do szkoły, jest on obowiązany wyłączyć go i nie używać go na terenie szkoły. Zakaz obowiązuje także w trakcie przerw.