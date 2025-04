Polska stocznia z historycznym kontraktem. Zbuduje niezwykłe statki dla Szkocji

Polacy świętują historyczny kontrakt, a Szkoci mówią o politycznym skandalu. Gdy Remontowa Shipbuilding z Gdańska ogłasza z dumą, że zbuduje siedem nowoczesnych promów elektrycznych dla szkockiego armatora CMAL, po drugiej stronie Morza Północnego zawrzało. Bo choć technologia i cena zaważyły na decyzji, to dla Szkotów to coś więcej niż tylko kontrakt – to symbol narodowej dumy i lokalnych interesów, które, jak twierdzą, zostały zlekceważone.