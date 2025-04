Ratują słynny przycisk do papieru. Przed chwilą kosztował 3 tys. zł, dziś jest bezwartościowy

Jeżeli ktoś mimo wszystko zdecydował zatrzymać swój przycisk do papieru, to właśnie pojawiła się możliwość przywrócenia urządzenia do świata żywych. Wszystko za sprawą otwartoźródłowego projektu OpenPin autorstwa Maxa Maedera, który ma na celu umożliwić ponowne korzystanie z AI Pin garstce osób, które nie wrzuciły kosztującego 3 tys. zł gadżetu do kosza.