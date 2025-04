Odpalisz Dooma na kartonowym pudełku. Nie, to nie żart

Specjalną wersję nazwano Will It Run, która nawiązuje do mema stworzonego przez fanów serii, którzy decydowali się włączać Dooma praktycznie na wszystkim, co nie zostało zaprojektowane do grania w gry. Znamy przypadki kosiarek, a nawet bakterii jelitowej włączającej Dooma. Edycja, która zawiera kartonowe pudełko stworzone do grania w produkcję, będzie bardzo ograniczona. Oraz droga.