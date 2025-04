Kto zarobił na manipulacjach celnych Trumpa? Potężne miliardy i oskarżenia o insider trading

9 kwietnia rano tuż po otwarciu giełdy, prezydent Trump opublikował na swoim portalu społecznościowym Truth Social wpis: BE COOL! Everything is going to work out well. The USA will be bigger and better than ever before! (Zachowajcie spokój! Wszystko dobrze się ułoży. USA będą większe i lepsze niż kiedykolwiek wcześniej). Niedługo później dodał kolejny wpis: THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT (To świetny czas, by kupować!!!).