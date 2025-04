Chodzą i szukają skarbów. Policja ostrzega, że to może źle się skończyć

Postępowanie prowadzone przez policjantów z Chełmna ma za zadanie ustalenie czy doszło do złamania przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jeśli okaże się, że tak, to przedmioty te stanowić będą własność Skarbu Państwa, a znalazca odpowie za ich nielegalne pozyskanie. Ważne będzie również ustalenie, gdzie zostały one wykopane i czy miejsce to jest stanowiskiem archeologicznym podlegającym szczególnej ochronie - wyjaśniono.