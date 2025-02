Wiedzieliśmy, że apka DeepSeek to szpieg chińskiego rządu. Teraz mamy dowody

Niezwykły apetyt Chińskiej Republiki Ludowej na gromadzenie i przetwarzanie danych - zarówno na swoim terytorium, jak i poza jego granicami - prawdopodobnie nikogo nie zaskakuje. To mądra strategia, prowadzona przez większość mocarstw na świecie. Wiemy jednak, że Chiny robią to w sposób wysoce agresywny, nierzadko posuwając się do działań niedających się inaczej określić jak szpiegostwo.