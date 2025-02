Atari wskrzesza hit z 1976 roku. W nowe Breakout zagrasz jeszcze tej wiosny

Breakout to gra stworzona przez amerykańskie przedsiębiorstwo Atari, która zadebiutowała w 1976 roku na automatach do gier, a później doczekała się wydania także na konsole domowe. Polskę obie te premiery obeszły szerokim łukiem, mimo to w Breakout grał prawdopodobnie każdy - czy to w formie gry Flash online, gry wbudowanej w klasyczny telefon komórkowy, czy w wyszukiwarce Google.



Teraz Atari przygotowuje się do wskrzeszenia popularnego tytułu - w trochę innej formie niż dotychczas, lecz na wszystkie popularne obecnie konsole.