Nowa gra w wyszukiwarce Google. Piłeczkę poodbijasz na komputerze i na telefonie

Block Breaker to własna gra Google oparta na grze Breakout amerykańskiej firmy Atari, wydanej w 1976 na automaty do gier, a później na domowe systemy do gier. Gra polega na sterowaniu paletką, która odbija piłkę rozbijającą cegiełki. Gra posiada rozgrywkę z kategorii "nieskończonych" - piłeczkę można odbijać dosłownie w nieskończoność. Gra zakończy się gdy piłeczka nie zostanie odbita trzy razy.