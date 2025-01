Ultracienkie smartfony Apple’a i Samsunga spotkają się z bolesną ścianą

Zaufany informator ukrywający się pod pseudonimem Digital Chat Station twierdzi, że iPhone 17 Air oraz Galaxy S25 Slim ma mieć grubość od 5,x mm do 6,X mm. W tak smukłych obudowach mają kryć się akumulatory o pojemnościach w zakresie ok. 3000 mAh do 4000 mAh. Informator zaznacza, że może być to trochę mniej, lub trochę więcej. To znacznie niższe wartości niż wcześniej zakładane 5000 mAh.