Nowy Honor Magic 7 RSR to Porsche wśród smartfonów. Dosłownie

Honor Magic 7 RSR jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i fioletowej. Smartfon został wyceniony na 1899 euro (ok. 8000 zł). To znacznie więcej niż przyjdzie nam zapłacić za podstawowego Honora Magic 7 Pro, natomiast wersja stworzona we współpracy z Porsche ma do dyspozycji większą baterię, dodatkowy RAM oraz bardziej intrygujący design. Urządzenie ma trafić do sprzedaży w Europie dopiero 21 lutego. Na nowy model przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.