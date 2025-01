Są nowe zdjęcie Ziemi zrobione w drodze na Księżyc. Piękna ta nasza błękitna kula

Misja wystartowała 15 stycznia, kiedy to rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła lądownik Blue Ghost w przestrzeń kosmiczną. Cel jest ambitny: dotarcie na powierzchnię Księżyca. Jednak zanim to nastąpi, lądownik krąży wokół Ziemi, przeprowadzając szereg krytycznych manewrów przygotowujących go do dalszej podróży. Blue Ghost pozostanie na orbicie okołoziemskiej jeszcze przez dwa tygodnie, by następnie rozpocząć czterodniową podróż w kierunku Księżyca.