Na orbicie Księżyca powstanie stacja kosmiczna. Będzie miała komputer jak z filmu Obcy

Gateway to nie tylko kolejny krok w eksploracji kosmosu. To inwestycja w przyszłość, która otworzy nam drzwi do dalszych podróży – na Marsa, a może i dalej. To dowód na to, że ludzkość nie przestaje marzyć o podboju kosmosu i konsekwentnie dąży do realizacji tych marzeń. A my, obserwując te wydarzenia, jesteśmy świadkami nowej ery eksploracji kosmicznej.