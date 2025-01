To lampa, projektor, czy głośnik? Tak - LG z absurdalnie ciekawym produktem

Oprócz PF600U, LG zapowiedziało także nowy projektor CineBeam S (PU615U). W przeciwieństwie do PF600U, CineBeam S nie jest urządzeniem typu all in one, a kompaktowym projektorem mogącym wyświetlać obraz w jakości 4K UHD (3840 x 2150) i z jasnością 500 ANSI lumenów.