Chcą postawić im wiatraki. Mieszkańcy pytali o… gniazda orła

O krajobraz martwią się też mieszkańcy gminy Rudna, gdzie stanąć ma do 15 wiatraków. Niechętni inwestycji zwracają uwagę, że „z dwóch stron płynie Odra”, a z trzeciej i czwartej strony mogą zostać odcięci wiatrakami. Wytypowane tereny pod elektrownię wiatrową to obszar Natury 2000, a także Łęgi Odrzańskie, jednak mieszkańcy przede wszystkim mówią o tym, że inwestycja zablokuje dalszy możliwy rozwój i rozbudowę jednej z miejscowości. Czyli wracamy do punktu wyjścia – spadnie wartość działek (bo nikt ich nie kupi), a przyroda to karta przetargowa.