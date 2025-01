Allegro zmienia zasady. Wchodzą nowości istotne dla kupujących

Co jeszcze zostanie zmienione w Allegro? Od 18 lutego platforma usunie możliwość oceniania sprzedającego za pomocą gwiazdek. Obecnie wygląda to w taki sposób, że możemy wystawić od 1 do 5 gwiazdek w kategoriach zgodności z opisem i obsługi kupującego. Czy to oznacza, że nie będzie możliwości wystawiania ocen sprzedającym? Nie! Wciąż aktywny pozostanie system bazujący na łapkach w górę i dół, dzięki któremu kupujący ma ocenę wyrażoną w procentach. Popularna platforma e-commerce twierdzi, że spora część kupujących uznaje gwiazdki za nieprzydatne – system łapek jest w zupełności wystarczający.