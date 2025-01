Promocja na Allegro Smart! Można sporo zaoszczędzić

Czy to się opłaca? W naszej redakcji nie brakuje zadowolonych użytkowników. Jesienią Allegro podzieliło się danymi, z których wynika, że średnio klient dokonuje 6 zamówień w miesiącu. Biorąc pod uwagę fakt, że dostawa do Paczkomatu przez Allegro bez pakietu Smart! kosztuje 10,95 zł, to już po jednym miesiącu abonament na rok się zwraca z nadwyżką. A jeśli kupicie Smart! w promocji, to znacznie szybciej wyjdziecie na plus.