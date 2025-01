Alert RCB nie kłamał. Marznący deszcz powstrzymał pociągi

PKP PLK wraz z PKP Energetyką odpowiedzialne były za odśnieżanie linii kolejowych oraz odladzanie sieci trakcyjnej. Wyliczano, że do usuwania śniegu, szronu i lodu przygotowano o jedną piątą maszyn więcej (wzrost ze 165 do 195 sztuk), czterokrotnie więcej urządzeń do usuwania oblodzenia, (wzrost z 18 do 66), 85 pociągów pogotowia sieci trakcyjnej oraz i 28 urządzeń do odszraniania.