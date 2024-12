Odpaliłem zakurzonego laptopa i przeniosłem się w czasie. Dosłownie i wcale nie żartuję

I po mojego laptopa współczesność się upomniała. Bardzo szybko dano mi do zrozumienia, jak nieakceptowalną pomyłką jest zawieszenie w czasie. Nie mogłem odpalić nawet edytora tekstu, bo program domagał się zalogowania i potwierdzenia, że jeszcze mogę z niego skorzystać. Owszem, mógłbym się zabawić, poudawać, że mierzę czas od 25 stycznia 2023 r. i godziny 23 z kawałkiem, co jakiś czas odpalać i z ciekawością zerkać na alternatywny kalendarz. To byłoby jednak oszustwo, zabawa szybko by się znudziła, wszak nic by się nie zmieniało. Wtedy było to wyjątkowe, bo widziałem moment, w którym wszystko stanęło, ale ten bezruch na dłuższą metę był bezsensowny. Wpisałem hasło do WiFi i wszystko wróciło do normalności. Podróż w czasie dobiegła końca.