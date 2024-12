Wkrótce startują e-Doręczenia. Jak z nich skorzystać?

Dzięki temu my, obywatele będziemy mogli odbierać list polecony z urzędu przez internet. Takie dokumenty nie trafią jednak na naszą prywatną skrzynkę pocztową, a w ramach internetowego konta obywatela mobywatel.gov.pl, do którego logujemy się m.in. profilem zaufanym, aplikacją mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Gdy zalogujemy się do serwisu, to na pasku ustawień, znajdziemy zakładkę Twoje skrzynki, której wybranie przeniesie nas do okna pozwalającego na skorzystanie z osobistej skrzynki obywatela.