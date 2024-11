Zmiana w rozliczeniu PIT-u. W 2025 roku wejdzie ogromne udogodnienie

Aplikacja mObywatel 2.0 okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę w Polsce. Dzięki niej nie musimy szukać dowodu osobistego po kieszeniach, ponieważ mamy go zawsze pod ręką w telefonie. A to dopiero początek. mObywatel 2.0 to cyfrowy sejf na nasze dokumenty, bilety i pozwolenia. Aplikacja umożliwia również sprawdzanie punktów karnych, statusu ubezpieczenia samochodu oraz dodawanie biletów na pociąg.