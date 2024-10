Ważna funkcja w mObywatelu. Powinni skorzystać z niej nie tylko grzybiarze

Tylko w 2023 roku Lasy Państwowe zebrały i wywiozły z polskich lasów 80,6 tysiąca metrów sześciennych śmieci, za co zapłaciły 32,5 mln złotych. Gdyby te śmieci załadować na TIR-y i ustawić np. w Warszawie, to powstałby korek od Pałacu Kultury i Nauki do Muzeum w Wilanowie