Mamy nowego bigtechowego bilionera. Choć nie tak znanego jak Apple czy Nvidia

Patrząc w przyszłość, Broadcom nadal będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu kierunków rozwoju technologii. W erze rosnącego zapotrzebowania na szybsze i bardziej efektywne rozwiązania komunikacyjne, innowacje firmy mogą stać się fundamentem nowych osiągnięć w dziedzinach takich jak 5G, Internet 4zeczy czy sztuczna inteligencja. Widać to zresztą we wspomnianych wynikach finansowych: 30,1 mld dol. z rocznych przychodów pochodziło z działu układów scalonych, 12,2 mld dol. to wpływy z produktów związanych z AI (koprocesory do przeliczeń AI i akceleracji działań sieciowych).