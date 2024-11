Składane smartfony nie sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Oto powód

Głównym problemem pozostaje jednak oczywiście cena – nierzadko przekraczająca 7-8 tys. złotych. Faktem jest to, że na rynku istnieją przystępniejsze cenowo składaki – m.in. Motorola Razr 50 kosztująca ok. 3000 zł, czy Nubia Flip za ok. 2500 zł. Tyle że są to urządzenia w formie klapki, które po rozłożeniu wcale nie odbiegają możliwościami od zwykłych smartfonów. Nie zapewniają nad nimi większej przewagi.