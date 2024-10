Pobili rekord bezprzewodowej transmisji internetu. Twój światłowód może się przy tym schować

Nowy rekord świata wynosi bowiem 938 Gb/s. To ponad 900 razy szybciej od tego, co dobrze znamy w powszechnie stosowanych technologiach światłowodowych i 5G (w paśmie C takie prędkości są do osiągnięcia). Aby uzyskać taką kosmiczną wartość, wykorzystano wysokie częstotliwości oraz szereg innych rozwiązań. Według naukowców badania będą miały duży wpływ na konsumenckie technologie takie jak WiFi oraz 6G.