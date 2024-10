Opaska sportowa Xiaomi w kapitalnej cenie. Zrobili taką promocję, że żal nie wziąć

Przy wyborze najlepiej jest zdecydować, która z opasek bardziej wam się podoba. To bardzo podobne sprzęty pod praktycznie każdym względem – mają maksymalnie 2-tygodniowy czas pracy na jednym ładowaniu (Redmi Band Pro działa do 14 dni, Mi Band 8 – 16), wspierają Always on Display (z funkcją zawsze na ekranie czas pracy zauważalnie się skróci) oraz oferują jasne ekrany AMOLED – w Mi Bandzie jasność to 600 nitów, w Redmi – 450 nitów.