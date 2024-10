Zegarek Samsung Galaxy Watch w kapitalnej promocji. Taniej nie znajdziesz

Dlaczego? Smartwatche z pewnością nie są dla wszystkich – to sprzęt, który rozszerza funkcje smartfona, natomiast nigdy go nie zastąpi. Nawet taki, który ma do dyspozycji łączność LTE, pozwalającą na działanie bez smartfona w pobliżu. Niby potrafi wiele – ale i tak w głównej mierze zegarki stanowią tylko dodatek do inteligentnych telefonów.