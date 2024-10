Świetna aplikacja wlatuje na Windowsa. Do tej pory miał ją tylko Apple

Teraz gdy jest dostępna natywna aplikacja na Windowsa, nie będzie to większym problemem. Twórcy twierdzą, że aplikacja na system Microsoftu oferuje wszystkie potrzebne funkcje, które są dostępne na platformach z ekosystemu Apple – jest to oczywiście natywna apka, a nie webowe wydanie udające oprogramowanie rodem z macOS. Co jednak warto zaznaczyć, obecnie dostępne jest wyłącznie natywne oprogramowanie stworzone z myślą o procesorach x86 (Intel, AMD).