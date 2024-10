YouTube staje się Netfliksem, a Netflix YouTubem. Oto dowody

Ukrywanie daty przesłania filmów może mieć sens, jeśli YouTube chce promować starsze, ale wciąż wartościowe treści. Jednak usunięcie liczby wyświetleń wydaje się mało trafione, bo utrudnia użytkownikom ocenę popularności i potencjalnej atrakcyjności filmu. Bo im więcej much lgnie do jednego… filmu, to jest spora szansa, że coś jest w nim. Albo to materiał Friza, czy innego Genzie.