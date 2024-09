Tylko Microsoft tak potrafi. Obrzydzi jedną z najmilszych funkcji Windowsa

W centrum uwagi Windows to opcjonalna, wbudowana w Windowsa 11 funkcja, za sprawą której system sam przejmuje opiekę nad wyglądem Pulpitu użytkownika. Konkretniej, nad jego tapetą. Co jakiś czas system automatycznie zmienia tapetę na nową, gdy stara już się opatrzy. Co szczególnie ważne, zbiór z jakiego korzysta Microsoft, jest na mój gust fantastyczny. To zapewne te same zdjęcia, które wykorzystuje zespół Bing do codziennych tapet tej wyszukiwarki - choć owa funkcja nie synchronizuje się bezpośrednio z Bingiem, serwując zdjęcia wedle własnego harmonogramu.