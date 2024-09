Czarują magią sztucznej inteligencji, a nie pozwalali nawet obrócić zdjęcia. Google wyciąga wnioski

Edytor w Zdjęciach Google zaiste potrafi być magiczny. Sztuczna inteligencja Google’a w wygodny sposób zapewnia możliwości edycji rodem z profesjonalnych aplikacji graficznych. Ale to nie jest też tak, że sam edytor jest bez wad. Pozwala zmienić porę dnia na zdjęciu, wyciąć z niego niepożądany element, ale... nie pozwala, na przykład, na odwracanie zdjęć w pionie. O filmach nawet nie ma co wspominać. To elementarna funkcja najprostszej aplikacji graficznej.