Samsung Galaxy S24 FE z dużą zmianą. Chodzi o rozmiary

Będzie to oczywiście panel AMOLED o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Co bardzo ważne, maksymalna jasność ekranu to 1900 nitów. Patrząc na to, że Samsung Galaxy S23 FE ma 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o grubym obramowaniu i jasności szczytowej 1450 nitów, możemy tu mówić o znaczącym kroku w przód.