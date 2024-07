Historyczny sojusz na sześć lat. TCL łączy siły z Bang & Olufsen

Bang & Olufsen to duńska firma zajmująca się elektroniką użytkową, która projektuje i produkuje wysokiej jakości produkty audio, telewizory oraz telefony. Założona w 1925 r. przez Petera Banga i Svenda Olufsena, firma zyskała uznanie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i wyjątkowemu wzornictwu swoich produktów. Początkowo Bang & Olufsen zrewolucjonizowała rynek, tworząc radio The Eliminator, które jako pierwsze mogło być podłączone do sieci elektrycznej, eliminując potrzebę używania baterii. W ciągu niemal stulecia istnienia, firma nieustannie wprowadzała na rynek innowacyjne produkty, takie jak gramofony, piloty uniwersalne, a także systemy głośników do domów inteligentnych.