Play ułatwia wakacyjny wyjazd. Nie trzeba kupować lokalnej karty

Rozwiązanie pakietów internetu w Wielkiej Brytanii od Play wydaje się sensowną opcją przede wszystkim dla tych, którzy podróżują na Wyspy, a nie chcą kupować lokalnej karty SIM w ofercie prepaid na miejscu. Z oferty mogą skorzystać też osoby, których smartfony nie obsługują technologii eSIM. Jeśli mamy możliwość obsługi wirtualnej karty SIM, to jednak warto z niej skorzystać. Można zrobić to np. w aplikacji mobilnej Revolut, gdzie koszt 1 GB na 7 dni w UK to zaledwie 20 zł. Pakiet 3 GB to kwestia 40 zł, 5 GB – 60 zł, natomiast 10 GB na 30 dni już 90 zł. To dużo mniejsze kwoty niż w przypadku pakietów roamingu Play.