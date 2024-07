Oto najpopularniejsze prezenty na urodziny. Sprawdziliśmy, co kupują Polacy

Jeśli prezenty, to nie mogło zabraknąć zestawów klocków LEGO. Pierwsze miejsce na liście popularności Amazona zajmuje świetny zestaw LEGO Icons Orchidea, który nie gra roli zabawki (tak jak zestawy np. z serii LEGO Minecraft), tylko ma dobrze wyglądać, stanowiąc dekorację do domu. Klockowy storczyk to wydatek ok. 200 zł, natomiast w sklepie Amazon został niestety wyprzedany. Bliżej święta wyprzedaży, czyli Prime Day znowu powinien się pojawić, natomiast pokazuje to popularność tego zestawu.