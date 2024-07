Koniec z zatruwaniem polskich rzek. Od teraz tak będą monitorować jakość wody

Odpowiedzią na te wyzwania i potrzeby ma być Water Sense, które jest autonomiczną stacją pomiarową, kompleksowo monitorującą jakość wody. Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, jak np. mikroturbina wodna, system ogrzewania czy jednorazowe czujniki sensoryczne, system jest przystosowany do działania w różnych warunkach i – co szczególnie ważne - do przesyłania danych w czasie rzeczywistym np. do chmury.