Teraz porozmawiasz z ChatemGPT jak z człowiekiem. Nowy tryb głosowy miażdży

Advanced Voice Mode ma jednak kilka ograniczeń. Przede wszystkim czatbot będzie odmawiał tworzenia treści naruszających prawa autorskie i ogólnie pojętych treści niebezpiecznych lub niepokojących. W zaawansowanym trybie głosowym znajdziemy jedynie cztery głosy, co ma zapewnić, że nie będzie on wykorzystywany do tworzenia deepfejków. Wśród czterech głosów zabraknie kontrowersyjnego głosu "Sky" brzmiącego łudząco podobnie Scarlett Johansson.