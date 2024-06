Do oferty Plusa wjeżdża mocarz. Infinix Note 40 Pro w świetnej promocji

Do oferty operatora Plus dołączył model smartfona marki Infinix - Infinix Note 40 Pro 12/256GB. Jest to kolejny po Note 30 Pro telefon, który klienci polskiego operatora mogą kupić w ofertach na abonament.



Urządzenie sprzedawane jest z zestawem akcesoriów, w którym znajdziemy m.in. szybką ładowarkę przewodową 70 W oraz szkło ochronne na ekran. Co więcej, Plus z okazji premiery urządzenia w swojej ofercie przygotował specjalną ofertę.