Producent napisał w regulaminie, że konfiskuje telefony oddane do serwisu. Wybuchła afera

Zanim oddasz swojego Pixela do serwisu za rogiem, najpierw wyślij go do Google'a. Dlaczego? Bo w odwrotnej kolejności serwis Google może po prostu odmówić ci naprawy. A i tak to trochę lepiej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie koncern przez ostatnią noc tłumaczył się, że jednak nie przywłaszcza sobie smartfonów reanimowanych nieautoryzowanymi częściami.