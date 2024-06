TikTok ma nowego potężnego influencera. Donalda Trumpa

Sprawa wciąż jest w toku i ma trwać ok. 9 miesięcy. Jeśli do tego czasu (choć istnieją głosy, że czas do zablokowania może się przedłużyć) twórca TikToka, czyli ByteDance nie sprzeda firmie spoza Chin popularnego serwisu, to zostanie zupełnie zablokowany na terenie Stanów Zjednoczonych. Zablokowanie oznaczałoby usunięcie go ze sklepu App Store oraz Google Play (podobnie jak witryna internetowa tiktok.com) oraz wyłączenie możliwości korzystania.