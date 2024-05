Windows sam odpisze na twoje SMS-y. Wcześniej będzie musiał je przeczytać

Jak to ma działać? Bardzo prosto – sztuczna inteligencja "przeczyta" wiadomość, którą otrzymałeś i na tej podstawie wygeneruje trzy przykładowe guziki z gotowymi odpowiedziami w zależności od kontekstu. Na przykładzie tego, co pokazał Microsoft, widzimy, że w wiadomości padło proste pytanie "jak mija twój dzień?". Jedno kliknięcie umożliwi szybkie odpisanie zaproponowanymi przez usługę Microsoftu zdaniami. Specyfika rozwiązania sprawia, że to tak naprawdę Windows pisze odpowiedzi, a my jedynie możemy z nich skorzystać.